HABER

Ordu’da ev yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 15:51 | Son Güncelleme

Ordu’nun Perşembe ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.Yangın, Saray Mahallesi’nde bulunan tek katlı bir ahşap evde meydana geldi.

Ordu’da ev yangını

Ordu’nun Perşembe ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Saray Mahallesi’nde bulunan tek katlı bir ahşap evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gökmen Aktürk isimli şahsın evinden alevler yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın sonucu büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, ev kullanılmaz hale geldi.
Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği düşünülürken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Kardeşi sırtından vurduKardeşi sırtından vurdu
Cıvadan etkilenen 33 öğrenciden 27’sinin tedavisi sürüyorCıvadan etkilenen 33 öğrenciden 27’sinin tedavisi sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.