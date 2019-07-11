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Ordu'da eve düşen yıldırım anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 23:11 | Son Güncelleme

ORDU'da sağanak yağmurla birlikte bir evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Ordu'da eve düşen yıldırım anı kamerada

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU'da sağanak yağmurla birlikte bir evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yıldırımın düşme anı anbean kameraya yansıdı.
Ordu kıyılarında akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Altınordu ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi'nde de bir evin çatısına yıldırım isabet etti. Sağanak yağmurla birlikte evin çatısına düşen yıldırım yangına yol açtı. Yaralananın olmadığı olay sırasında evde bulunanlar ile mahalleli endişe ve korku yaşadı. Çıkan yangın ise ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Evin çatısında maddi hasar meydana gelirken, yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Ordu'da eve düşen yıldırım anı kamerada

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