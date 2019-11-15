Ordu'da evsizler için otel kiralandı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, evsizleri soğuk kış günlerinde otele yerleştirerek sosyal devlet olmanın gereğini yerine getireceklerini bildirdi.

Ordu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca herhangi bir nedenden dolayı evsiz veya kimsesiz olanlar için Altınordu ilçesinde 6 aylığına otel kiralandı.

Vali Yavuz, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, sokakta kalan kimsesizlerin kış mevsiminde sorun yaşamaması için il genelinde tedbir aldıklarını belirtti.

Hava sıcaklığının iyice azaldığı ve zaman zaman sıfırın altına düştüğü soğuk kış günlerinde bu kişileri otele yerleştirip yemeklerini temin edip sıcak bir yuva imkanı sunacaklarını vurgulayan Yavuz, sosyal devletin mağdur ve dezavantajlı durum olanlara sahip çıktığını aktardı.

Yavuz, anayasaya göre de Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Sosyal devlet olma yolunda Türkiye artık belli bir noktaya geldi. İnsanlarımızın çoğu soğuk kış günlerinde sıcak evlerine çekilirken, ailesi ile rahat ve huzur içinde yaşarken sokakta yaşamak zorunda kalan insanlar var. Onları asla unutmamamız lazım. Dili, dini rengi ne olursa olsun bu insanlara da yardım etmemiz gerekiyor. Biz de evsiz, kimsesiz durumda olan vatandaşlarımızı soğuk kış günlerinde otele yerleştirerek sosyal devlet olmanın gereğini yerine getireceğiz."

Yavuz, evsiz durumda olan ve ilçe şartlarında barınma sorunu çözülemeyen tüm vatandaşların, Ordu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bildirilmesi için 19 ilçe kaymakamlığına ve ilgili kurumlara yazı gönderdiklerini aktararak bu durumda olanları görenlerin Valiliğe ve güvenlik güçlerine bilgi vermelerini istedi.

