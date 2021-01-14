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  4. Ordu’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

14.01.2021 22:07 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Çarpışan araçlardan birinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaza, Fatsa-Samsun karayolu, Dolunay Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 otomobil, bir cip ve otobüs çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlardan ikisi alev alarak yanmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 112 Acil Servis ekipleri ve polis ekipleri intikal etti. İtfaiye ekipleri yanan araçları söndürürken, yaralı olan Celal Kır ve Osman Keskin, 112 ekiplerince kentteki hastanelere götürüldü. Henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Trafiğin geçici olarak kontrollü sağlandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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