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  4. Ordu'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Ordu'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 19:06 | Son Güncelleme

ORDU'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Fevzi ile odanın eski yönetim kurulu üyesi Hulusi Yerebasmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Fevzi ile odanın eski yönetim kurulu üyesi Hulusi Yerebasmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Fevzi, odanın eski yönetim kurulu üyesi Hulusi Yerebasmaz ve oda çalışanı 2 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerini adından adliyeye sevk edilen Ali Fevzi ve Hulusi Yerebasmaz, 'terör örgütüne maddi destek sağlamak' suçundan çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, oda çalışanı 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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