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Ordu’da FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 16:08 | Son Güncelleme

Ordu’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen operasyon kapsamında, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden bu yana aranan 5 şüpheli yakalandı.Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü operasyon kapsamında, önceden kamudan ihraç edilen ve FETÖ’nün kapatılan farklı kurumlarında çalışan 5 şüpheliye yönelik, operasyon düzenlendi.

Ordu’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen operasyon kapsamında, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden bu yana aranan 5 şüpheli yakalandı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü operasyon kapsamında, önceden kamudan ihraç edilen ve FETÖ’nün kapatılan farklı kurumlarında çalışan 5 şüpheliye yönelik, operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince Altınordu ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlı yakalandı. Örgütün haberleşme programı olan ‘ByLock’u kullandıkları tespit edilen ve gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan yakalanan 5 şüphelinin, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden bu yana arandıkları bilgisine ulaşıldı.

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