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Ordu’da fındık işçileri kaza yaptı :1 ölü, 14 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 12:04 | Son Güncelleme

Ordu’da fındık işçileri taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.Kaza, Ordu’nun ikizi ilçesi Derebaşı Mahallesi Tepealan mevkiinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

Ordu’da fındık işçileri taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.
Kaza, Ordu’nun ikizi ilçesi Derebaşı Mahallesi Tepealan mevkiinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Terme ilçesinden fındık işçilerini alan fındık bahçesi sahibi Habib Fidan, 14 DC 385 plakalı pikap ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip takla atıp dere yatağına yuvarlandı. Kazada,16 yaşındaki Fatih Gür olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü Habib Fidan ile birlikte 14 kişi yaralandı. Yaralılar, Ünye Devlet Hastanesive Terme’ Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu’da fındık işçileri kaza yaptı :1 ölü, 14 yaralı

Ordu’da fındık işçileri kaza yaptı :1 ölü, 14 yaralı

Ordu’da fındık işçileri kaza yaptı :1 ölü, 14 yaralı

Ordu’da fındık işçileri kaza yaptı :1 ölü, 14 yaralı

Ordu’da fındık işçileri kaza yaptı :1 ölü, 14 yaralı

Ordu’da fındık işçileri kaza yaptı :1 ölü, 14 yaralı

Ordu’da fındık işçileri kaza yaptı :1 ölü, 14 yaralı

Ordu’da fındık işçileri kaza yaptı :1 ölü, 14 yaralı

Ordu’da fındık işçileri kaza yaptı :1 ölü, 14 yaralı

Ordu’da fındık işçileri kaza yaptı :1 ölü, 14 yaralı

Ordu’da fındık işçileri kaza yaptı :1 ölü, 14 yaralı

Ordu’da fındık işçileri kaza yaptı :1 ölü, 14 yaralı

Ordu’da fındık işçileri kaza yaptı :1 ölü, 14 yaralı
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