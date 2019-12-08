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Ordu'da fındık kırma fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 18:30 | Son Güncelleme

Fabrikanın deposunda çıkan yangında bir itfaiye eri dumandan etkilendi

Altınordu ilçesinde fındık kırma fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Organize Sanayi Bölgesindeki Gökhan Çelebi'ye ait fındık kırma fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Bu sırada, yangına müdahale ederken dumandan etkilenerek fenalaşan itfaiye erine sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

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