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Ordu'da Firavun heykeli ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 09:55 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ünye ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan Firavun heykeli ele geçirildi.

Ordu'da Firavun heykeli ele geçirildi

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Ünye ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan Firavun heykeli ele geçirildi. Maddi değerinin yüksek olduğu tahmin edilen Firavun heykelinin kalker taşına işlendiği görülürken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mısır'da milattan önceki yıllarda hüküm sürmüş Firavun'un kalker taşına işlenmiş heykelinin el değiştireceği bilgisi üzerine harekete geçti, operasyon düzenledi. Heykelin Ünye'nin Hızarbaşıgünlük Mahallesi'nde N.K. adlı kişinin elinde olduğunu öğrenen Jandarma, gece yarısı eve baskın düzenledi. Operasyonda heykel ile birlikte şüpheli N.K. gözaltına alındı. Maddi değerinin yüksek olduğu ifade edilen heykelin, gerçek değerinin yapılacak incelemeler sonunda belirleneceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Ordu'da Firavun heykeli ele geçirildi

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