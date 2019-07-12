Ordu'da fırtına çatıları uçurdu

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU'da etkili olan sağanak nedeniyle Akkuş ve Çaybaşı ilçelerinde 20 evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Ordu'da, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Akkuş ve Çaybaşı ilçelerinde, yağmurla birlikte görülen şiddetli rüzgar evlerin çatısını uçurarak hasara yol açtı. 20 evin çatısı hasar görürken, üzerine ağaç devrilen 2 otomobilde de hasar oluştu.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, 11 ev, 1 ahır ve 1 işyerinin çatısının uçması sonucu hasar oluştuğunu söyledi. Rüzgar nedeniyle yollara devrilen ağaçlar da, belediye ve karayolları ekipleri tarafından temizlendi.

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