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Ordu’da fırtına çatıları uçurdu

12.02.2021 18:52 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun Altınordu ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle iki apartmanın çatısı uçtu, bir ağaç yola devrildi.Altınordu ilçesinde etkili olan sıcaklık, yerini birden fırtınalı havaya bıraktı.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle iki apartmanın çatısı uçtu, bir ağaç yola devrildi.
Altınordu ilçesinde etkili olan sıcaklık, yerini birden fırtınalı havaya bıraktı. Hava sıcaklıklarının ani düşüşü ile birlikte etkili olan fırtına nedeniyle, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan bir ağaç yola devrildi. İlçenin Bucak Mahallesi’nde etkili olan şiddetli rüzgar, 406’ncı Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısını uçurdu. Yerinden kopan çatı, apartmanın yanında bulunan boş bir araziye düştü. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çatıdan kopan alüminyum parçalar, vatandaşlar tarafından kaldırıldı.
Süleyman Felek ve İsmet Paşa caddelerini birbirine bağlayan noktada da bir binanın çatısı uçtu. İhbar üzerine olay yerlerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Her iki noktada da hasar tespiti için çalışmalar başlatıldı.

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