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Ordu'da fırtına çatıları uçurdu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 15:45 | Son Güncelleme

'ÇOK KORKTUK' Ordu'da yıldırım düşmesi sonucu alev alan evin çatısı itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ordu'da fırtına çatıları uçurdu (2)

'ÇOK KORKTUK'
Ordu'da yıldırım düşmesi sonucu alev alan evin çatısı itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Altınordu ilçesinde dün gece saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına hasara yol açtı. Taşbaşı Mahallesi'nde bir evin çatısına yıldırım düştü. Alevler, çevredekilerin müdahelesiyle söndürülemeyince durum itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine gelen ekiplerin başlattığı çalışmayla yangın söndürüldü. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı olayda, çatı katındaki eşyaların yanmasıyla hasar oluştu. Yıldırım sebebiyle çatının zemininde bulunan betonun da çatladığı görüldü.
Tanık olduğu korku dolu anları anlatan Turgut Gürbüz, "Komşumuzun evine yıldırım isabet etti. Benim arabam da evin yanında park halindeydi. Çok korktuk, sağ olsun itfaiye çok hızlı geldi ve yangına müdahale etti. Komşumuzun evinin çatısı yandı, maddi zararı var" dedi.
HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Akkuş ve Çaybaşı ilçelerinde de şiddetli rüzgar nedeniyle birçok evin çatısı uçmuş, kopan parçalar arabalara zarar vermişti. Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, yağmurun ve rüzgarın tarım alanlarına da zarar verdiğini belirterek, "Şiddetli rüzgar sonucu olumsuz etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasına başladık. Büyük çapta maddi hasarın gözlemlendiği ilçemizde, en büyük tesellimiz her hangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmaması" diye konuştu.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)

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Ordu'da fırtına çatıları uçurdu (2)Ordu'da fırtına çatıları uçurdu (2)Ordu'da fırtına çatıları uçurdu (2)Ordu'da fırtına çatıları uçurdu (2)

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