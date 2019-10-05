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Ordu'da "Gebelik ve Diyabet Çalıştayı"

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.10.2019 14:57 | Son Güncelleme

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan: - "Ülkemizde bilime, bilimsel etkinliklere daha fazla imkan verilirse, Türkiye şu anki yükselişini hızlandıracaktır" - Perinatoloji Uzmanları Derneği (PUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Filiz Yanık: - "Obez hastalarda bunu daha da sık görüyoruz. Gebelerin obezite problemini önlemek adına, gebelikten önce mutlaka kilo vermelerini sağlamak, günlük yaşantılarını düzenlemek çok önemli"

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, "Ülkemizde bilime, bilimsel etkinliklere daha fazla imkan verilirse, Türkiye şu anki yükselişini hızlandıracaktır." dedi.

Ordu Üniversitesi ve Perinatoloji Uzmanları Derneği tarafından üniversite toplantı salonunda düzenlenen Gebelik ve Diyabet Çalıştayı'na Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan Perinatoloji uzmanları katıldı.

Gebelikte diyabet konusunun ele alındığı çalıştayla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, böyle bilimsel çalışmalar olmadan, bir ülkenin ve toplumun gelişmesinin beklenemeyeceğini söyledi.

Türkiye'deki bilimsel çalışmalara değinen Prof. Dr. Akdoğan, "Görüldüğü gibi Avrupa ve Amerika maddi anlamda daha ileri noktadalar. Avrupa ve Amerika dünyayı sömürüyor doğru, materyalist anlamda bunu da yapıyor ama bilimsel anlamda Avrupa ve Amerika'nın bir çaba ve gayret içerisinde olduğu da aşikar. Bu bağlamda Türkiye'nin gidişatı gayet iyi ve güzel. Bu bilimsel çalışmaların durmaksızın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizde bilime, bilimsel etkinliklere daha fazla imkan verilirse, Türkiye şu anki yükselişini hızlandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Perinatoloji Uzmanları Derneği (PUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Filiz Yanık ise çalıştay ile gebelikte diyabetin önemine değinmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Gebelikte en sık rastlanan problemin diyabet olduğuna dikkati çeken Yanık, "Obez hastalarda bunu daha da sık görüyoruz. Gebelerin obezite problemini önlemek adına, gebelikten önce mutlaka kilo vermelerini sağlamak, günlük yaşantılarını düzenlemek çok önemli." diye konuştu.

- "Gebelik ve diyabetin bir halk sağlığı sorunu olduğunu düşünüyoruz"

Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Timur da diyabetik gebelerin sayısında artış olduğuna işaret etti.

Gizli diyabeti belirlemek ve çeşitli hastalıkların tespit edilmesi için gebeliğin önemli olduğunu ifade eden Timur, şunları söyledi:

"Ordu'da eğitim toplantıları tüm hızıyla devam ediyor. Biz Perinatoloji Uzmanları Derneği olarak gebelik ve diyabetin bir halk sağlığı sorunu olduğunu düşünüyoruz. Özellikle günümüzde artan obezite sonucu olarak, diyabetik gebelerin sayısı arttı. Kadınlar, gebelikte doktora geliyorlar, bu süreçte gizli kalmış diyabetleri ve gebelerin çeşitli sağlık problemlerini ortaya çıkarmak adına gebelik, bizim için bulunmaz bir fırsat. Bundan sonraki süreçte bu gibi çalıştaylara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz."

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