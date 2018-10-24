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Ordu'da genç arıcılar yetişiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 12:26 | Son Güncelleme

Bal üretiminde ilk sıralarda yer alan Ordu'da hayata geçirilen "Gencim Arı Gibi Çalışıyorum" projesiyle yaşları 19 ile 24 arasında değişen gençlerin arıcılık sektörüne kazandırılması hedefleniyor - Proje koordinatörü Enver Top: - "Amacımız yaşlanan arıcılık sektörüne yeni gençler kazandırmak ve sektöre taze kanlar getirmek. En önemlisi arıcılıkta gelecek kaygısını ortadan kaldırmak istiyoruz"

Türkiye'de bal üretiminde ilk sıralarda yer alan Ordu'da, yaşları 19 ile 24 arasında değişen gençlerin arıcılık sektörüne kazandırılması amacıyla "Gencim Arı Gibi Çalışıyorum" projesi hayata geçirildi.

Ordu-Gölköylüler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneğince başlatılan proje kapsamında, işsiz gençlere uzman ekiplerce arıcılık hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verilmeye başlandı.

Proje kapsamında ilk etapta 7'si kadın 15 kursiyer, Antalya ve Muğla gibi illere giderek buradaki gezginci arıcılardan eğitim aldı. Ordu'da da kovan başında temel eğitimlerini sürdüren gençlerin sektöre kazandırılması hedefleniyor.

Proje koordinatörü Enver Top, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüttükleri projeyle genç arıcıları sektöre kazandırmayı istediklerini söyledi.

Arıcılık sektöründe gençlerin yetişmediğine dikkati çeken Top, bu açığı kapatmak amacıyla proje başlattıklarını, böylece gençlerin iş ve meslek sahibi olacaklarını belirtti.

Top, Gölköy ilçesinde işsiz gençleri bularak arıcılıkla tanışmalarını sağladıklarına işaret ederek, "İşsiz gençleri arıcılık sektörüne kazandırmak için böyle bir proje başlattık. Amacımız yaşlanan arıcılık sektörüne yeni gençler kazandırmak ve sektöre taze kanlar getirmek. En önemlisi arıcılıkta gelecek kaygısını ortadan kaldırmak istiyoruz." dedi.

Projenin hayata geçmesinin ardından, yaşları 19 ile 24 arasında değişen 15 genci çeşitli illere göndererek arıcılık hakkında uygulamalı ve teorik eğitim almalarını sağladıklarını anlatan Top, bu eğitimlerde gençlerin bal hasadını öğrendiğini, bunun yanında bal sağmayı, arı sütü hasadı gibi uygulamaları yerinde gördüğünü ifade etti.

Top, projeyi bundan sonra da devam ettirmeyi amaçladıklarına dikkati çekerek, "Arıcılık sektöründe gençlerin sayısının artması için elimizden geleni yapacağız. Sektörün geleceği bu gençlerimizin elinde. İnşallah işsiz gençlerimiz bu proje sayesinde yeni mesleklerine kavuşmuş olacaklar. Biz kendilerini sonuna kadar desteklemeye varız." diye konuştu.

- Gençler projeden memnun

Projede yer alan Demet Yılmaz, arıcılığın zor bir meslek olduğunu belirterek, "Arıcılık sektörünün yaşlandığını gözlemledik. 'Neden genç arıcılar bu sektörde olmasın?' diye projede yerimizi aldık. Çok memnunuz. Bizlere bu imkanı veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Arıcılığın temel eğitimini aldıktan sonra bu işi daha profesyonel şekilde yapma arzusunda olduğunu kaydeden Yılmaz, işsiz gençleri bu mesleği yapmaya davet etti.

Oğuz Top ise proje sayesinde öz güveninin yerine geldiğine işaret ederek, "Uzman arıcılar tarafından belli eğitimlerden geçirildik. Bu işin ne kadar zor olduğunu da o zaman anladık. İnşallah imkan verilmesi durumunda bu işi meslek olarak yapmak istiyorum." ifadesini kullandı.

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