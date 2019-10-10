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Ordu'da görüntülenen deniz canlıları sergilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: - "Ordu'nun deniz altında da bir güzelliği var. Bu güzelliği gün yüzüne çıkarmak için özel bir ekiple çalışma gerçekleştirdik"

Ordu'da, denizdeki canlıların görüntülerinin yer aldığı "Su Altından Ordu" sergisi açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Ordu'nun güzelliklerini her platformda sergilemek için özel çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Güler, profesyonel su altı fotoğrafçısı Recep Şen ve Sedat Türkmen'in geniş açı ve mikro çekimlerle su altında yaşayan canlıları kayıt altına aldığını ifade etti.

Güler, sadece doğası, yaylaları ve eşsiz manzarasının haricinde Ordu'nun denizinin de tüm dünyaya tanıtılacağını aktararak "Ordu dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Biz bu güzelliği hep karadan gördük. Ordu'nun deniz altında da bir güzelliği var. Bu güzelliği gün yüzüne çıkarmak için özel bir ekiple çalışma gerçekleştirdik. Bu ekip, denizimizdeki güzellikleri gün yüzüne çıkardı." dedi.

Sergide 64 eserin yer aldığını belirten Güler, şunları söyledi:

"Bunların hepsi bizim denizimizin altında olanlar. Bundan sonraki amacımız Ordu'nun bu güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak olacaktır. Baktığımız her fotoğraf insanı bambaşka bir ufka taşıyor. Denizlerimize hep suyun üstünden baktık ancak altında da böyle güzelliklerin olduğunu hiçbirimiz bilmiyorduk. Bu güzellikleri bütün dünyanın görmesini istiyoruz."

Güler, fotoğrafları çeken Şen ve Türkmen'e teşekkürlerini iletti.

Su altı fotoğraf sanatçısı Recep Şen ise Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'e teşekkürler ederek "Karadeniz'e kıyısı olup da ilk defa su altında ne olduğunu, nasıl türler yaşadığını merak eden ve halka gösterme olanağı sağlayan bir başkanımız var. Başkanımızın desteğiyle Karadeniz kıyısında ilk defa böyle bir proje Ordu'da yapıldı." dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'ndeki sergi, 30 Ekim'e kadar ziyarete açık kalacak.

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