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Ordu’da gözaltına alınan DEAŞ’lıların Irak ve Suriye kamplarında eğitim aldığı ortaya çıktı

23.12.2020 13:54 | Son Güncelleme:
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Ordu’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 9 Irak uyruklu 1 Suriyeli şüpheli gözaltına alındı.

Ordu’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 9 Irak uyruklu 1 Suriyeli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Suriye ve Irak’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde çeşitli birimlerde görev aldığı, kamplarda eğitim gördüğü tespit edildi.
Ordu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde çeşitli birimlerde görev aldığı, kamplarda eğitim gördüğü tespit edilen Irak uyruklu şahıslara yönelik sabah saat 06.00’da Altınordu ve Ünye İlçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramada yabancı uyruklu şahıslar arasında para nakillerinin sağlanmasında havale yöntemi kullanıldığı değerlendirilen yabancı banka Pos cihazı ve yine yabancı şahıslara ait pasaport ile şüpheli şahıslara ait dijital malzemeler ele geçirildi.
Şahıslardan B.B.K.A. isimli şahsın sağlık problemleri sebebiyle ifadesi ikametinde alınırken diğer şahıslara ilgili işlemler Ordu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediliyor.

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