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Ordu'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 21:29 | Son Güncelleme

Ordu'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ünye Çevre Yolu Çaybaşı ilçe sapağında, Önder Yıldırım'ın kullandığı 60 NT 882 plakalı hafif ticari araç ile Ertan Sekmen'in kullandığı 52 M 5413 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra her iki araçta bulunan Hasan ve Dilek Gül, Erkan, Serkan, Oğuz ve Yiğitcan Sekmen, Emine Con, Cavide ve Şevket Yıldırım ile Emine Eşin yaralandı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
11 yaralı ordu trafik kazası

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