Ordu'da hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 ölü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü.

Alınan bilgiye göre, Durugöl Mahallesi'nde Emircan E. yönetimindeki 52 RC 734 plakalı hafif ticari araç, Batuhan Kahraman (19) idaresindeki 52 RE 825 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan Kahraman, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan genç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Batuhan Kahraman'ın ilçedeki bir firmada servis elemanı olarak çalıştığı öğrenildi.

