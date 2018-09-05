Ordu'da hafif ticari araç su kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Ordu'da hafif ticari aracın su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Giresun istikametine giden Bülent Erdinç'in kullandığı 35 REB 11 plakalı hafif ticari araç, Gülyalı ilçesi Ordu-Giresun Havalimanı mevkisinde, su kanalına düştü.
Kazada, araçta bulunan Şeref Akar olay yerinde öldü, sürücü Bülent ve Onur Erdinç ile Berkcan Çetin yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu ve Bulancak Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Bulancak Devlet Hastanesine kaldırılan Berkcan Çetin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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