Ordu'da Hamsi Şenliği

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde düzenlenen Hamsi Şenliği'ne katılanlara yarım ton hamsi ikram edildi.

Yokuşdibi Mahallesi'nin meydanındaki şenlikte vatandaşlara, büyük tencerelerde kızartılan yarım ton hamsi, ekmek arasında dağıtıldı.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl hamsi şenliğinin birincisinin düzenlendiğini söyledi.

Bu tür şenliklerin birlik ve beraberliği ön plana çıkardığını belirten Kaya, şenliği düzenleyen Kabadüz Yokuşdibi ve Çevre Mahalleleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticilerine teşekkür etti.

Dernek Başkanı İdris Gündoğdu ise şenliği düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Şenliğe katılımın yüksek olduğunu belirten Gündoğdu, vatandaşlara teşekkür etti.

Hamsi Şenliği, tulum ve kemençe eşliğinde horon oynanmasının ardından çeşitli gösterilerle sona erdi.

