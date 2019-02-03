HABER

Ordu'da Hamsi Şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 15:29 | Son Güncelleme

Kabadüz ilçesinde düzenlenen şenlikte yarım ton hamsi dağıtıldı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde düzenlenen Hamsi Şenliği'ne katılanlara yarım ton hamsi ikram edildi.

Yokuşdibi Mahallesi'nin meydanındaki şenlikte vatandaşlara, büyük tencerelerde kızartılan yarım ton hamsi, ekmek arasında dağıtıldı.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl hamsi şenliğinin birincisinin düzenlendiğini söyledi.

Bu tür şenliklerin birlik ve beraberliği ön plana çıkardığını belirten Kaya, şenliği düzenleyen Kabadüz Yokuşdibi ve Çevre Mahalleleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticilerine teşekkür etti.

Dernek Başkanı İdris Gündoğdu ise şenliği düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Şenliğe katılımın yüksek olduğunu belirten Gündoğdu, vatandaşlara teşekkür etti.

Hamsi Şenliği, tulum ve kemençe eşliğinde horon oynanmasının ardından çeşitli gösterilerle sona erdi.

PARTNERDünyayı sarsan fotoğraflar peş peşe geldiDünyayı sarsan fotoğraflar peş peşe geldi
İzmir'deki şenlikte 10 ton hamsi dağıtıldıİzmir'deki şenlikte 10 ton hamsi dağıtıldı
Oraya akın ediyorlar!Oraya akın ediyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hamsi şenliği ikram ordu

En Çok Okunan Haberler

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fiyatlar yarı yarıya ucuzladı, yüzlerce metre kuyruk oluştu

Fiyatlar yarı yarıya ucuzladı, yüzlerce metre kuyruk oluştu

Oraya akın ediyorlar!

Oraya akın ediyorlar!

Bitlis'te çatıdan düşen kar kafeyi çökertti: 1 ölü, 7 yaralı

Çatıdan düşen kar kafeyi çökertti!

Müge Anlı'nın programında her şeyi anlatmıştı! 7 yıl sonra yakalandı, detaylar kan dondurdu

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

Üniversite öğrencisi Leyla Sönmez burun ameliyatından sonra komaya girdi

Burun ameliyatından sonra komaya girdi: Naz yapıyor!

İstanbul'da toprak çöktü! 1 işçi toprak altında kaldı

İstanbul'da toprak çöktü! Ekipler olay yerinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.