Ordu'da hastaneye götürülen mahkum firar etti

Ordu'da tedavi için hastaneye götürülen mahkum firar etti.

Tutuklu bulunduğu Ordu Efirli E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi İnfaz Kurumunda rahatsızlandığını söyleyen mahkum Polat K. (40), infaz koruma memurlarınca Ordu Devlet Hastanesine götürüldü.

Polat K, hastane görevlilerinin dalgınlığından yararlanarak firar etti.

Cezaevinde "mala zarar vermek" suçundan hükümlü olan Polat K'nin daha önce de 3 kez hastaneden firar ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, firari mahkumun yakalanması için çalışma başlattı.

