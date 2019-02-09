Ordu'da hava ulaşımına sis engeli

Ordu-Giresun Havalimanı'nda yapılması planlanan uçak seferleri sis nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkisini sürdüren sisin görüş mesafesini 100 metreye kadar düşürmesi üzerine Ankara Esenboğa Havalimanı ile İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Uluslararası havalimanlarından yapılması beklenen 6 sefer iptal edildi.
Sis nedeniyle bazı uçaklar da Samsun Çarşamba ve Trabzon havalimanlarına yönlendirildi.
DHMİ yetkilileri, sisin etkisini kaybetmesinin ardından hava ulaşımının normale döneceğini kaydetti.
Öte yandan yoğun sis ve elverişsiz hava şartları sebebiyle dün de 5 sefer yapılamamıştı.
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