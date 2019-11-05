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Ordu'da hayvan barınağı ile ilgili üç yönetici görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 13:21 | Son Güncelleme

Ordu'da hayvan barınağı ile ilgili üç yönetici görevden alındı

Ordu'da hayvan barınağı ile ilgili üç yönetici görevden alındı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medyada hayvan barınağıyla ilgili yayımlanan görüntüler sonrasında başlattığı soruşturmanın ardından üç yöneticiyi görevden aldığını bildirdi.

Güler, Twitter hesabında, Ordu'daki hayvan barınaklarının durumuyla ilgili geçen hafta sosyal medyada yayımlanan görüntüye ilişkin açıklama yaptı.

İllerinde bulunan hayvan barınağında yaşanan sıkıntının çözüme kavuşturulması, mevcut barınağın iyileştirilmesi ve modern bir tesis haline getirilmesi için gereken adımları hızla atmaya devam ettiklerine dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde yaşanan üzüntü verici görüntülerin ardından başlattığım soruşturma neticesinde de Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aydın, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Aydın Demirel ve Veterinerlik Hizmetleri Şube Müdürü Mürsel Şahin'i görevden aldım."

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Anahtar Kelimeler:
Hayvan Barınağı ordu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler

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