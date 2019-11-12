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Ordu'da hayvanların barınacağı ve tedavi edileceği örnek proje hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 18:51 | Son Güncelleme

Ordu'da hayvanların barınacağı ve tedavi edileceği örnek proje hazırlanıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medyada hayvan barınaklarıyla ilgili yayımlanan görüntülere ilişkin, "Hayvanların barınacakları ve tedavilerinin yapılacağı örnek bir projeyi sunmak için çalışıyoruz." dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı Olağan Toplantısı, belediyenin meclis salonunda gerçekleştirildi.

Gündem maddeleri öncesi söz alan Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, bir süre önce sosyal medyada hayvan barınaklarıyla ilgili çıkan görüntülere ilişkin Başkan Güler'e soru yöneltti.

Güler ise sokak hayvanlarına paydaşları olarak baktığını belirterek, "Hayatı onlarla paylaşıyoruz. Biz konuyu çözme noktasında hayvanseverler ve veteriner hekimlerle bir araya geldik. Gece yarısı kapı kırılarak yapılan incelemeler ve çekilen fotoğraflar özel hassasiyet gerektiriyor. Yaşanan olayın kolay izah edilebilir tarafı yok." diye yanıtladı.

Konunun ciddiyetle ele alınması gerektiğine dikkati çeken Mehmet Hilmi Güler, "Tedbirleri almasak tesadüflerin çok ciddi sonuçları olacaktı. Hayvanların barınacakları ve tedavilerinin yapılacağı örnek bir projeyi sunmak için çalışıyoruz. Şu anda işler vaziyette olan en iyi uygulamaları inceledik. Ordu'nun marka şehir olması için canlara özel ilgi göstermeliyiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından 55 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, paraşüt kazası sonucu hayatını kaybeden Hüseyin İlhan'ın adının Boztepe Yamaç Paraşütü Pisti'ne verilmesi de kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca, Ordu Büyükşehir Belediyesi teşkilat şemasında değişiklik yapılması talebine ilişkin teklif de kabul edildi.

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Hayvan Barınağı ordu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler

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