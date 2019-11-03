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Ordu’da heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 18:56 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi’nde heyelan nedeniyle bir iş yeri yıkılma tehlikesine karşı boşaltıldı.Yalıköy Mahallesi Kuştepe mevkiinde Ahmet Memiş’e ait et lokantasında yaklaşık 1.5 metrelik toprak kayması oluştu.

Ordu’nun Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi’nde heyelan nedeniyle bir iş yeri yıkılma tehlikesine karşı boşaltıldı.

Yalıköy Mahallesi Kuştepe mevkiinde Ahmet Memiş’e ait et lokantasında yaklaşık 1.5 metrelik toprak kayması oluştu. İş yeri kullanılmaz hale gelirken, sahil tarafında ilk kez böyle bir toprak kaymasının yaşandığı öğrenildi. Bina kolonlarında ve yol hizasından 1,5 metre deniz seviyesine doğru toprak kayması yaşanırken son iki gündür aşırı yağan yağmurlar sonucunda heyelanın meydana geldiği belirtildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken iş yeri sahibi Ahmet Memiş ise "Akşam iş yerini kapatıp eve gittik, sabah geldiğimizde bu manzara ile karşılaştık ciddi anlamda maddi zararım var” dedi. Yıllardır aynı bölgede et lokantası işlettiğini söyleyen Memiş, “Sabah iş yerime geldiğimde binanın çöktüğünü fark ettim. Etrafa bir baktım yaklaşık 1,5 metre toprak yarılması olmuş. Heyelan olmuş ve eşyalarımızı dikkatli bir şekilde iş yerimden çıkardık. 11 yıldır aynı yerde esnaflık yapıyorum. Kış ortasında iş yerimizi kaybettik ve yetkililerden bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz. Bu bölgede ufak tefek heyelanlar oluyordu ama bu çap büyüklükte ilk defa oldu. Denize doğru yine birkaç yerde toprak kaymaları var. Şuan için mağdur bir durumda beklemedeyiz” diye konuştu.

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