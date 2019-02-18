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Ordu'da heyelan nedeniyle 17 bina tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 13:13 | Son Güncelleme

ORDU'nun Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelanda hasar gören 26 evin bulunduğu 17 bina, tahliye edildi.

Ordu'da heyelan nedeniyle 17 bina tahliye edildi

Yavuz ŞEN/AYBASTI (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelanda hasar gören 26 evin bulunduğu 17 bina, tahliye edildi. Heyelan bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Seddar Yavuz, gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.
Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde önceki gün toprak kayması meydana geldi. Heyelan nedeniyle binaların duvarlarında çatlakla oluştu. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri mahallede teknik ekip inceleme yaptı. AFAD ekiplerinin incelemesinde mahalle zemininde kayma tespit edildi. Bunun üzerine 26 evin bulunduğu 17 bina tahliye edildi. Yakınlarının yanına yerleşen mahalle sakinlerine kira yardımı yapılacağı açıklandı.
Sağlık Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Vali Seddar Yavuz, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak üzere heyelan bölgesinde ikamet eden ailelerin ilk etapta akrabalarının yanına taşındığını, Kaymakamlık koordinesinde de kiralık evlere çıkarılacaklarını belirtti. Ailelere kira yardımında bulunacaklarını belirten Vali Yavuz, "Uygun yerleşim alanı bulunmasıyla da heyelana maruz kalan vatandaşlar için afet konutları inşa edilecek" dedi.

FOTOĞRAFLI

Ordu'da heyelan nedeniyle 17 bina tahliye edildiOrdu'da heyelan nedeniyle 17 bina tahliye edildiOrdu'da heyelan nedeniyle 17 bina tahliye edildiOrdu'da heyelan nedeniyle 17 bina tahliye edildi

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