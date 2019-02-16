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Ordu'da heyelan riski nedeniyle bazı evler boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 01:43 | Son Güncelleme

Ordu'da heyelan riski nedeniyle bazı evler boşaltıldı

Ordu'nun Aybastı ilçesinde, bir mahalledeki heyelan riski nedeniyle bazı evlerin tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi'nin Yağcılı mevkisindeki bazı evlerde meydana gelen çatlak ve yollarda yarıkların oluşması üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgede yaptığı inceleme sonrası bazı evlerle ilgili boşaltılma kararı verildi.

Söz konusu evlerden 10'unda ikamet eden vatandaşlar, akrabalarına gönderildi.

Vatandaşların kısa süre içinde yurtlara yerleştirileceği öğrenildi.

Öte yandan, Aybastı Kaymakamı Yusuf Beran Vuran da heyelan riskinin devam ettiği mahallede incelemelerde bulunarak, AFAD ekiplerinden bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
aybastı ilçesi heyelan ordu

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