Ordu'da heyelan riski nedeniyle bazı evlerin boşaltılması

Heyelandan etkilenen vatandaşların mağdur edilmeyeceğini söyleyen Vali Yavuz, şunları kaydetti:

"Buradan şunu söylemek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti devleti hiçbir vatandaşını mağdur bırakmaz. Devletimiz her türlü tedbiri alır ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderir. Bunu vatandaşlarımıza da ilettik. Bir kez daha kamuoyuna şunu söylemek istiyorum; evleri boşaltılacak vatandaşlarımızın kiraları karşılanacak, peşin olarak kendilerine ödenecektir. Dolayısıyla herhangi bir endişeye mahal yoktur. Önemli olan vatandaşımızın can güvenliğidir. Can güvenliğiyle ilgili tedbirler süratle alınmaktadır."