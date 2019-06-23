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Ordu'da heyelan riskindeki 69 hane tahliye edildi-2 (ARŞİV)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 15:58 | Son Güncelleme

ENDİŞEYLE BEKLİYORLAR Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi'nde heyelan tehdidi nedeniyle gece gelen polis ve belediye ekiplerinin uyarılarının ardından 69 haneden tahliye edilip, geceyi akaraba, komşu ve pansiyonda geçiren yöre sakinleri, evlerine geri dönmeye başladı.

ENDİŞEYLE BEKLİYORLAR

Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi'nde heyelan tehdidi nedeniyle gece gelen polis ve belediye ekiplerinin uyarılarının ardından 69 haneden tahliye edilip, geceyi akaraba, komşu ve pansiyonda geçiren yöre sakinleri, evlerine geri dönmeye başladı. Heyelan riskinin devam etmesi halinde risk altındaki hanelerin tamamen boşaltılacağı belirtildi. Mahalle sakinleri, ev duvarlarında çatlak, arazilerinde ise yarıkların oluştuğu mart ayındaki heleyan ve son yaşanan riskli durum karşısında endişeli olduklarını söyledi.

YENİ YERLEŞİM ALANI TALEBİ

Heyelan riski nedeniyle evini tahliye eden mahalle sakinlerinden Celal Yıldırım, heyelanın yıllardır mahallede devam ettiğini, özellikle bu yıl artmaya başladığını anlatarak, "Devletimiz sağolsun bize yardımcı oluyor. Ama biz nereye gidelim. Kirayada gitsek, yeni eve de gitsek, hayvanlarımızı nereye götüreceğiz? Burada yaşayanların geçimi hayvancılıkta. Hayvanlarıyla bu insanlar nereye taşınacak nasıl geçinecek. Devletten, hayvancılık yapabilecek yeni yerleşim alanları yapılmasını bekliyoruz. Bu şekilde bu insanların buradan taşınmasını istiyoruz" dedi.

'RİSK HALEN SÜRÜYOR'

Mahalleli Ayhan Ataş ise, bölgede riskin sürdüğünü belirterek, "1970'li yıllardan beri burada heyelan var. Bu yıl daha fazla. Yıkılan evler var, durulmaz halde olanlar var. Kaymakam bey toplantı yapıp bilgilendirmişti. Kuvvetli yağışın geldiği, evlerin boşaltılması gerektiği belirtildi. Dün geceyi başka yerde geçirdik. Bugün evimize geldik ama yine bekliyoruz. Muhtemelen hep boşaltacaklar. Risk halen devam ediyor. 80 haneye yakın heyelan bölgesinde ev var. Burası şehir merkezi değil, kiminin maaşı var gidebilir. Çoğu hayvancılıkla geçini sağlıyor. Nereye gidecek bu adamlar" diye konuştu.

İlçe Kaymakamlığı ve AFAD tarafından mahallede inceleme çalışmaları başlatılırken, yağışın etkili olması halinde tahliyelerin bu gece de devam edeceği bildirildi.

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