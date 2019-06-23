Ordu'da heyelan riskindeki 69 hane tahliye edildi-2 (ARŞİV)

ENDİŞEYLE BEKLİYORLAR

Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi'nde heyelan tehdidi nedeniyle gece gelen polis ve belediye ekiplerinin uyarılarının ardından 69 haneden tahliye edilip, geceyi akaraba, komşu ve pansiyonda geçiren yöre sakinleri, evlerine geri dönmeye başladı. Heyelan riskinin devam etmesi halinde risk altındaki hanelerin tamamen boşaltılacağı belirtildi. Mahalle sakinleri, ev duvarlarında çatlak, arazilerinde ise yarıkların oluştuğu mart ayındaki heleyan ve son yaşanan riskli durum karşısında endişeli olduklarını söyledi.

YENİ YERLEŞİM ALANI TALEBİ

Heyelan riski nedeniyle evini tahliye eden mahalle sakinlerinden Celal Yıldırım, heyelanın yıllardır mahallede devam ettiğini, özellikle bu yıl artmaya başladığını anlatarak, "Devletimiz sağolsun bize yardımcı oluyor. Ama biz nereye gidelim. Kirayada gitsek, yeni eve de gitsek, hayvanlarımızı nereye götüreceğiz? Burada yaşayanların geçimi hayvancılıkta. Hayvanlarıyla bu insanlar nereye taşınacak nasıl geçinecek. Devletten, hayvancılık yapabilecek yeni yerleşim alanları yapılmasını bekliyoruz. Bu şekilde bu insanların buradan taşınmasını istiyoruz" dedi.