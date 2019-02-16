Ordu’da heyelan sebebiyle 26 konut için taşınma kararı çıktı

Ordu’nun Aybastı ilçesinde bir mahallede heyelan tehdidi sebebiyle 17 binada 26 konut boşaltıldı.

Aybastı ilçesi Sağlık Mahallesi’nde heyelan olduğu bilgisi üzerine bölgeye Ordu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü teknik ekibi gönderildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü teknik personellerince heyelan afetine maruz kalan bölgede yapılan inceleme neticesinde heyelana maruz kalan bölgede bulunan 17 binaya bulunan 26 konut için nakil kararı verildi. Ayrıca mahalle afete maruz bölge kapsamına alındı.

Ordu Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak üzere heyelan bölgesinde ikamet eden 10 konut sahibi aile, ilk etapta akrabalarının yanına taşınmış olup, ilçe kaymakamlığının koordinesinde kiralık evlere çıkartılacaktır. Kiraya çıkartılan ailelere, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 8 bin 500 TL kira yardımı yapılacaktır. 7269 Sayılı Afet Kanunu kapsamında heyelan bölgesinde kalan konut sahiplerine ilerleyen süreçte hak sahipliği çalışması yapılacak olup, uygun yerleşim alanı bulunmasına müteakip afet konutları inşaa edilecektir” denildi.



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