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Ordu'da heyelan yüzünden kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım normale döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 00:18 | Son Güncelleme

Ordu'da heyelan yüzünden kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım normale döndü

Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun istikameti, yaklaşık 14 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Taşbaşı Mahallesi mevkisinde meydana gelen heyelanda yola dökülen toprak birikintisi ve taş parçaları, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlendi.

Yaklaşık 14 saat süren çalışmanın ardından yolun Giresun istikameti, tekrar ulaşıma açıldı.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, heyelanda yaralanan Dürdane Aktaş'ı tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Heyelanın meydana geldiği bölgenin üst kısmında bulunan ve tedbir amacıyla tahliye edilen üç binanın ise belediye ekiplerince mühürlendiği öğrenildi.

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Heyelanda kapanan yol açıldı ordu

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