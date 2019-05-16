Ordu'da heyelanda 15 binanın çöktüğü mahalleye giriş yasak (3)

VALİ YAVUZ: 22 BİNA, 31 KONUT VE 1 CAMİ YIKILDI

Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi’nde meydana gelen heyelan bölgesinde incelemede bulundu. Vali Seddar Yavuz, mahallenin boşaltıldığını belirterek, "Şu ana kadar 61 bina ve 80 konut tahliye edildi. 22 bina, 31 konut ve 1 cami yıkıldı" dedi.

Bölgede ilk heyelanın Şubat ayında meydana geldiğini, heyelan riskinin büyük olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, şunları söyledi:

"Şubat ayında ilk heyelan meydana geldi. İlk heyelanda vatandaşlarımızın can güvenliği için 20 bina, 29 konutu tahliye ettik. Dün yine heyelan meydana geldi. Şu ana kadar 61 bina ve 80 konut tahliye edildi. 22 bina, 31 konut ve 1 cami yıkıldı. Şu anda hepimiz buradayız. Tüm teknik ekiplerimiz burada. Heyelanın etki alanlarını tespit bakımından yeni çalışmalar yapıyoruz. Tahliye olan yerlerde kira yardımı gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar 214 bin TL kira yardımı ve nakit ödemesi yaptık. Bugün yarın, bu tespitler neticesinde ödemelere devam edeceğiz. Başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, sürekli konuyla alakadarlar. Gerekli talimatları bize vererek her türlü tedbirin alınmasını ve gerekli yardımların yapılması konusunda emir talimatları var."

YASAĞA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Öte yandan heyelan meydana gelen bölgede oturanlar da tedirgin olarak terk ettikleri evlerinden akrabalarının yanına gitti. Küçük ve büyükbaş hayvanlarını da yanlarında götüren aileler, heyelan nedeniyle çöken yolda ulaşım zorluğu yaşadıkları için evlerindeki eşyalarını ise taşıyamadı. Polis ve jandarma ekipleri de heyelan bölgesine vatandaşların girmesine izin vermezken, bazı vatandaşlar da yasağa ve tehlikeye aldırış etmeden gittikleri riskli binalara cep telefonuyla görüntü çekmeye çalışması dikkat çekti.

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