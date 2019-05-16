HABER

Ordu'da heyelanda 15 binanın çöktüğü mahalleye giriş yasak (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 14:00 | Son Güncelleme

VALİ YAVUZ: 22 BİNA, 31 KONUT VE 1 CAMİ YIKILDI Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi’nde meydana gelen heyelan bölgesinde incelemede bulundu.

Ordu'da heyelanda 15 binanın çöktüğü mahalleye giriş yasak (3)

VALİ YAVUZ: 22 BİNA, 31 KONUT VE 1 CAMİ YIKILDI
Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi’nde meydana gelen heyelan bölgesinde incelemede bulundu. Vali Seddar Yavuz, mahallenin boşaltıldığını belirterek, "Şu ana kadar 61 bina ve 80 konut tahliye edildi. 22 bina, 31 konut ve 1 cami yıkıldı" dedi.
Bölgede ilk heyelanın Şubat ayında meydana geldiğini, heyelan riskinin büyük olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, şunları söyledi:
"Şubat ayında ilk heyelan meydana geldi. İlk heyelanda vatandaşlarımızın can güvenliği için 20 bina, 29 konutu tahliye ettik. Dün yine heyelan meydana geldi. Şu ana kadar 61 bina ve 80 konut tahliye edildi. 22 bina, 31 konut ve 1 cami yıkıldı. Şu anda hepimiz buradayız. Tüm teknik ekiplerimiz burada. Heyelanın etki alanlarını tespit bakımından yeni çalışmalar yapıyoruz. Tahliye olan yerlerde kira yardımı gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar 214 bin TL kira yardımı ve nakit ödemesi yaptık. Bugün yarın, bu tespitler neticesinde ödemelere devam edeceğiz. Başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, sürekli konuyla alakadarlar. Gerekli talimatları bize vererek her türlü tedbirin alınmasını ve gerekli yardımların yapılması konusunda emir talimatları var."
YASAĞA ALDIRIŞ ETMEDİLER
Öte yandan heyelan meydana gelen bölgede oturanlar da tedirgin olarak terk ettikleri evlerinden akrabalarının yanına gitti. Küçük ve büyükbaş hayvanlarını da yanlarında götüren aileler, heyelan nedeniyle çöken yolda ulaşım zorluğu yaşadıkları için evlerindeki eşyalarını ise taşıyamadı. Polis ve jandarma ekipleri de heyelan bölgesine vatandaşların girmesine izin vermezken, bazı vatandaşlar da yasağa ve tehlikeye aldırış etmeden gittikleri riskli binalara cep telefonuyla görüntü çekmeye çalışması dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI

Ordu'da heyelanda 15 binanın çöktüğü mahalleye giriş yasak (3)

'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
Eşiyle kavga etti, dışarıda adam öldürdüEşiyle kavga etti, dışarıda adam öldürdü
Otomobil bagajında yolculukOtomobil bagajında yolculuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti: Pişman değilim, kadran 280'de kaldı

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Suç makinası çıktılar

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Sabıkaları şoke etti

Minik Nurcan'ın eteğinin bulunduğu derede arama yapılıyor

Minik Nurcan'ın eteğinin bulunduğu derede arama yapılıyor

Kayıp AA muhabiri Abdülkadir Nişancı için derenin yönü değiştirilecek

Kayıp AA muhabiri için derenin yönü değiştirilecek

Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı

Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı

Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.