Ordu'da heyelanda 15 binanın çöktüğü mahalleye giriş yasak -6 (ANONS)

Nedim KOVAN- Yavuz ŞEN/AYBASTI (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Aybastı ilçesinde 3 ay önce meydana gelen ve riskli olduğu gerekçesiyle 17 binanın tahliye edildiği Sağlık Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan yeni heyelanda, daha önce boşaltılan 15 bina yıkıldı. Zemin kaymalarının devam ettiği belirlenen ve tahliye edilen mahalleye girişlere izin verilmiyor.

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde 3 ay önce heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle binaların duvarlarında çatlaklar, tarım arazilerinde de yarıklar oluştu. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri mahallede teknik ekip inceleme yaptı. AFAD ekiplerinin incelemesinde mahalle zemininde kayma tespit edildi. Bunun üzerine mahallede 17 bina tahliye edildi. Yakınlarının yanına yerleşen mahalle sakinlerine ise kira yardımı yapıldı.

15 BİNA YIKILDI, MAHALLE GİRİŞE KAPATILDI

Heyelandan boşaltılan evlerin yıkımı için karar alınırken, dün akşam saatlerinde mahallede yeniden toprak kayması meydana geldi. Heyelanda daha önce boşaltılan evlerdeki çatlaklar artarken, boşaltılan 15 bina kendiliğinden yıkıldı. Mahallede sağlam evlerde kalanlar ise yaşadıkları korku ve panik nedeniyle evlerini boşaltmaya başladı. Zemin kaymalarının devam ettiği belirlenen mahalle boşaltıldı, vatandaşlar tahliye edildi. Hasar tespit çalışması başlatılan mahalleye girişe izin verilmiyor. Jandarma ekipleri mahalle girişini kapatarak, vatandaşların geçmesine engel oluyor. Evlerini terk eden vatandaşlar, mahalle girişinde bekleyişini sürdürüyor.

