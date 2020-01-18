Ordu'da hırsızlık ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Ordu'da, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Akkuş ve Ünye ilçelerinde uyuşturucu ticareti, çeşitli evlerden hırsızlık ve haberleşme nakil kablosu hırsızlığından aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin evlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 80 metre haberleşme nakil kablosu, 1 tel kesme makası, 2 direğe tırmanma aparatı ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları da tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalananlar arasında bulunan ve Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği tespit edilen hükümlü ise Ünye Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen diğer 5 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

