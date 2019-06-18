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Ordu'da hortum paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 20:16 | Son Güncelleme

 ORDU’nun Fatsa ve Ünye ilçeleri mevkiinde Karadeniz açıklarında kıyıya yakın bir bölgede görülen hortum kısa süreli paniğe neden oldu.

Ordu'da hortum paniği

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU’nun Fatsa ve Ünye ilçeleri mevkiinde Karadeniz açıklarında kıyıya yakın bir bölgede görülen hortum kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla hortumu görüntüledi.
Ordu’da yer yer etkili olan sağanak yağmurun yanı sıra Fatsa ve Ünye ilçelerinde Karadeniz açıklarında görülen hortum kısa süreli korku yarattı. Karadeniz Sahil Yolu’nda seyreden araçlarda bulunan vatandaşlar kıyıya yakın bir bölgede görülen hortum nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla hortumu görüntüledi.

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Ordu'da hortum paniğiOrdu'da hortum paniğiOrdu'da hortum paniğiOrdu'da hortum paniği

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