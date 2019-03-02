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Ordu'da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 22:31 | Son Güncelleme

Ordu'da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muhammet Kır yönetimindeki 52 KE 122 plakalı cip, Karadeniz Sahil Yolu Dolunay Mahallesi mevkisinde, Sametcan Keleşoğlu idaresindeki 52 LK 226 plakalı cipe arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle refüjde bulunan ağaçlara çarpan, ardından karşı şeride geçen 52 LK 226 plakalı cip, devrildi. Araçta bulunan Arzu Gürel (25), olay yerinde hayatını kaybetti.

Gürel'in cenazesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Yaralanan sürücüler 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatsa ölümlü kaza trafik kazası

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