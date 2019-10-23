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Ordu'da iki grubun kavgasında bir kişi ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 15:08 | Son Güncelleme

Ordu'da iki grubun kavgasında bir kişi ağır yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

İlçenin Bayramca Mahallesi'nde, Oktay Ç. (26) ve kardeşi Okan Ç. (22), aralarında husumet bulunan Emre A. (31), Tuncay D. (32) ve Adem D. (35) ile karşılaştı.

İki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Sopa ve satır gibi kesici aletlerin kullanıldığı kavgada başına darbe alan Oktay Ç. ağır yaralandı.

Oktay Ç, ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan Emre A, Tuncay D. ve Adem D'yi yakaladı.

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Anahtar Kelimeler:
1 yaralı kavga Ünye

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