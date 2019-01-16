Ordu'da il genelinde okullar tatil edildi

Ordu'da yaşanan olumsuz hava muhalefeti nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar ve karın hayatı olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre kuvvetli rüzgar ve kar yağışının bugün de devam edeceği anlaşıldığından, tüm il genelindeki resmi/özel ilk ve orta dereceli bütün okullar, yaşanan hava muhalefeti nedeniyle 16 Ocak 2019 Çarşamba (bugün) valiliğimiz kararıyla tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

