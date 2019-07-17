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Ordu’da ilginç düğün

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 12:41 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan iki kardeş Mustafa ve Muhammet Güler aldıkları düğün kararıyla görenleri şaşkına çevirdi.Ordu’da, uzun süredir evlenme hazırlığı içerisinde olan ağabey Mustafa Güler, kardeşi Muhammet Güler’in aniden aldığı düğün kararını duyunca evleneceği kız ile ilginç bir plan yaptı.

Ordu’da ilginç düğün

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan iki kardeş Mustafa ve Muhammet Güler aldıkları düğün kararıyla görenleri şaşkına çevirdi.
Ordu’da, uzun süredir evlenme hazırlığı içerisinde olan ağabey Mustafa Güler, kardeşi Muhammet Güler’in aniden aldığı düğün kararını duyunca evleneceği kız ile ilginç bir plan yaptı. Kardeşinin düğününü sevdiği kız Yadigar ile ayı güne denk getirme planları yapan Mustafa Güler, her iki aileyi ikna ederek kardeşiyle aynı gün evlenmeyi başardı.

"Ani kararla aynı güne getirdik"
Kuzenine kız isteme gününde sevdiği kız Yadigar’ı gördüğünü söyleyen Mustafa Güler, "Kuzenime kız istemeye gittiğimiz gün eşimi gördüm ve çok beğendim. Biraz zor oldu ama her iki ailelerin vasıtasıyla bugünlere kadar geldik. İki kardeş olarak düğünlerin farklı günlerde yapılmasındansa, ikisini aynı anda yapma kararı aldık" dedi.

"Bu kararı hep birlikte aldık"
Eşi Mustafa Güler’i kız isteme töreninde gördüğünü söyleyen Yadigar Güler, "Mustafa’yı arkadaşımın kız isteme töreninde gördüm. Tabii orada kendisini beğendim. Aldığımız bu kararı hep birlikte düşünerek gerçekleştirdik" diye konuştu.
Ağabeyinin ani kararıyla aynı gün evlenmenin herkesi şaşırttığını söyleyen kardeş Muhammet Güler, "Biz eşimle beraber Samsun’da üniversitede okurken tanıştık. Ağabeyimle ve eşinin de kararıyla beraber babam da düğünlerin bir olmasını istiyordu. Eşlerimizin rızasını aldıktan sonra beraber düğün yapmaya karar verdik ve farklı günlerde olacak düğünü ağabeyim ve eşinin aşkından aynı güne denk getirdik. Şimdi bizim normalde eşimle beraber düğümüz olacakken dördümüzün düğününü olacağını duyanlar bizden daha çok heyecanlandı. Hatta gelin arabasını gören resim çektirmek istedi. Bizler içinde ağabeyim içinde güzel oldu" şeklinde konuştu.
Muhammed Güler’in eşi Ayşe Güler ise "Eşimin ailesi bu isteklerini bana söyledikten sonra ben de kendi ailemle konuştum ve düğün gerçekleşti. Baştan böyle bir planları yoktu ama bizler de sonradan öğrendik. Ben Muş’ta görev yapıyorum ve eltimi çok fazla göremedim" açıklamasında bulundu.
Düğünde çifti gören misafirler ise gece boyunca onlarla beraber fotoğraf çektirdi.

Ordu’da ilginç düğün

Ordu’da ilginç düğün

Ordu’da ilginç düğün

Ordu’da ilginç düğün

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