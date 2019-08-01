Ordu'da ırmağa giren çocuk boğuldu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde mevsimlik tarım işçisi ailenin oğlu, girdiği ırmakta boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'dan fındık toplamak üzere kente gelen mevsimlik tarım işçisi ailenin çocuğu M.E.G. (16), serinlemek için Saraycık Mahallesi'nden geçen Turnasuyu Irmağı'na girdi.

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan M.E.G, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çocuk, Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.E.G, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

