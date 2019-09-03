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Ordu'da ırmak kenarına dökülen balıklarla ilgili inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 16:21 | Son Güncelleme

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Altınordu ilçesindeki ırmak kenarına dökülen 20 kasa istavritle ilgili inceleme başlattı

Ordu'da ırmak kenarına dökülen 20 kasa istavritle ilgili inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesi Melet Irmağı kenarına istavrit döküldüğünü fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgeye gelerek 20 kasa olduğu belirlenen balıkları inceledi.

Yetkililer balıkların kim ya da kimler tarafından döküldüğünü belirlemek üzere çalışma başlattı.

İncelemenin ardından Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin, çevreye kötü koku yayan istavritleri kaldıracağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İstavrit Melet Irmağı ordu

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