Ordu'da kaçak avlananlara ceza

Ordu'nun Ünye ilçesinde avcılık belgesi olmayan ve tuzak kurarak bıldırcın avlayan iki kişiye 11 bin 787 lira ceza verildi.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sahilköy Mahallesi'ndeki kırsal alanda icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında H.İ.Y. ile A.D'nin tuzak kurarak bıldırcın avı yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, iki kişiyi yakalayarak suç aletleri ile metal kafes içerisindeki 10 bıldırcına el koydu.

H.İ.Y. ve A.D'ye 11 bin 787 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, aynı ilçede geçen hafta kaçak avlanan 2 kişinin daha yakalandığı belirterek, iki olayda toplam 16 bıldırcının kurtarılarak Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, kaçak avcılara yönelik çalışmaların süreceği ifade edildi.

