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Ordu'da kaçak sigara operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 15:33 | Son Güncelleme

Ordu'da kaçak sigara operasyonu

Ordu'da kaçak tütün ve tütün mamulleri sattığı ileri sürülen 18 kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınordu ilçesinde önceden belirlenen 18 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, gümrük kaçağı içi tütün doldurulmuş 28 bin 951 makaron sigara ile 230 kilogram belgesi olmayan kıyılmış tütüne el konuldu.

Olayla ilgili yakalanan 18 kişi, 5607 sayılı kanuna muhalefetten haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kaçak sigara operasyon ordu polis

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