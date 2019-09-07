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Ordu'da kadınlara kanser taraması yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.09.2019 14:51 | Son Güncelleme

TAJEV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cem Demirel: - "Türkiye'nin genel ortalamalarıyla karşılaştırdığımızda Ordu bölgemizin daha iyi bir yerde olduğunu söylemek mümkün. Mesela anne ölümleri açısından Gaziantep en yüksek düzeylerde. Ordu ise bu alanda en iyi iller arasında sayılabilir ama daha alınması gereken mesafe var"

Ordu'da, Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) tarafından kadınlara ücretsiz kanser taraması yapıldı.

TAJEV üyeleri, "Sadece Benim İçin" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, anne ve bebek ölümlerini azaltmak, kadınları kanser konusunda bilinçlendirmek, yıllık kontrollerin önemini anlatmak ve sağlık personeline eğitim vermek amacıyla iki günlük etkinlik düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Ordu Valiliği, Ordu Üniversitesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle yürütülen proje çerçevesinde kentteki kadınlara ücretsiz jinekolojik muayene ve kansere karşı ön tarama testi hizmeti verildi.

Ordu Kültür Sanat Merkezi'ndeki etkinliğin ikinci gününde gerçekleştirilen halk oturumunda, "Gebeliğin izlemi", "Gebeliğin ilk üç ayı içindeki problemler", "Endometriozis: Kadının yaşam kalitesini azaltan ciddi bir hastalık", "Hangi korunma yöntemi en sağlıklısı" başlıklarında akademisyenler tarafından sunum yapıldı.

Oturum, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Merkezin bahçesindeki kanser tarama aracında kadınlara ücretsiz tarama gerçekleştirildi.

TAJEV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cem Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikte hedeflenen konunun, anne ve çocuk sağlığı ile gebelik süreci olduğunu söyledi.

Halkı bilinçlendirmek ve eğitim vermek amacıyla da bugün halk oturumu organize edildiğini anlatan Demirel, etkinlikte kadın sağlığını ilgilendiren önemli konuların işlendiğini belirtti.

Demirel, projeyi yürütürken Ordu'nun, Türkiye'nin sağlık haritasında ne noktada olduğuna baktıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin genel ortalamalarıyla karşılaştırdığımızda Ordu bölgemizin daha iyi bir yerde olduğunu söylemek mümkün. Mesela anne ölümleri açısından Gaziantep en yüksek düzeylerde. Ordu ise bu alanda en iyi iller arasında sayılabilir ama daha alınması gereken mesafe var. Biz bunları değerlendirdik bu toplantımızda."

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Anahtar Kelimeler:
Kanser taraması ordu TAJEV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cem Demirel

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