HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ordu’da kafe ve restoranlara kısıtlama denetimi

Ordu’da kafe ve restoranlara kısıtlama denetimi

20.11.2020 21:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’da, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 20.00 itibariyle kafe, restoran gibi adreslere denetim gerçekleştirildi.Altınordu Kaymakamlığınca oluşturulan ve Altınordu İlçe Emniyet Müdürü Kaya Can Ekin, sahada görevli ekiplerin sorumlusu Bekir Ilgın, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Altınordu Belediyesi Zabıta ekipleri, emniyet, sağlık müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sağlık ekiplerinden oluşan ortak denetim ekibi, restoran, kafe gibi saat 20.00 itibariyle müşteri kabul etmemesi gereken işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ordu’da, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 20.00 itibariyle kafe, restoran gibi adreslere denetim gerçekleştirildi.
Altınordu Kaymakamlığınca oluşturulan ve Altınordu İlçe Emniyet Müdürü Kaya Can Ekin, sahada görevli ekiplerin sorumlusu Bekir Ilgın, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Altınordu Belediyesi Zabıta ekipleri, emniyet, sağlık müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sağlık ekiplerinden oluşan ortak denetim ekibi, restoran, kafe gibi saat 20.00 itibariyle müşteri kabul etmemesi gereken işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Altınordu ilçesi Akyazı sahil bandında gerçekleşen denetimlerde ekipler, yeni kısıtlamalar ile ilgili işyeri sahipleri ve çalışanlarının konu hakkındaki sorularını yanıtlarken, içeride müşteri olup olmadığı da kontrol edildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda, "Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu çerçevede 17 Kasım 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20 Kasım 2020 Cuma günü saat 20.00’den itibaren geçerli olacak şekilde, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00’den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir” ifadelerine yer verilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Bakan Koca'dan kritik görüşme!Bakan Koca'dan kritik görüşme!
İSMEK kapanıyor!İSMEK kapanıyor!
1/

En Çok Okunan Haberler

Rol arkadaşı açıkladı! Sevilen diziye veda etti

Rol arkadaşı açıkladı! Sevilen diziye veda etti

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil

Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Bakan Koca, 'Bunları ilk defa duyacaksınız' deyip açıkladı: O kişiyi görevden aldım

Bakan Koca, 'Bunları ilk defa duyacaksınız' deyip açıkladı: O kişiyi görevden aldım

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

Sağlık Bakanı Koca, 7 ilin sağlık müdürüyle salgının son durumunu görüştü

Bakan Koca'dan kritik görüşme!

Koronavirüs salgınına karşı ek kısıtlamalar yürürlüğe girdi

Yeni tedbirler devreye girdi

'Ben polisim' diyerek ambulans şoförünü darp eden şüpheli yakalandı

'Ben polisim' diyerek ambulans şoförünü darp etti! Yeni gelişme

Bingöl’de kar nedeniyle araçlar yol kaldı

Kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist daha teslim oldu

Bakanlık duyurdu: Teslim oldular!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.