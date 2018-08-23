Ordu'da kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmet Metehan Uzunlar'ın (22) kullandığı 52 FV 362 plakalı kamyonet, Sağırlı Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti, amcasının oğlu Mete Uzunlar (24) ise yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
DEAŞ'ın üstlendiği Paris saldırısının arkasından aile içi katliam çıktı
Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Bakanlık görevlisini girdiği apatmanda kabusu yaşadı!
Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'
Dünya bunu konuşuyor! Gerçek halini gören gözlerine inanamıyor
Balıkesir'de kahreden an! Cenazeleri birer birer böyle çıkardılar
Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!
Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var
Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki
Okuyucu Yorumları 0 yorum