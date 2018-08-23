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Ordu'da kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 13:38 | Son Güncelleme

Ordu'da kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmet Metehan Uzunlar'ın (22) kullandığı 52 FV 362 plakalı kamyonet, Sağırlı Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti, amcasının oğlu Mete Uzunlar (24) ise yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü Kaza ordu

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