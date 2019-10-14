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Ordu’da kamyonetle gölete düşen kişi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 15:36 | Son Güncelleme

Ordu’nun Aybastı ilçesinde kamyonetiyle gölete düşen sürücü hayatını kaybetti.Kaza, Perşembe Yaylası’nda meydana geldi.

Ordu’da kamyonetle gölete düşen kişi hayatını kaybetti

Ordu’nun Aybastı ilçesinde kamyonetiyle gölete düşen sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Perşembe Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şaban Erdem (72) idaresindeki 78 SV 371 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak gölete düştü. Çevredeki vatandaşların yardımı ile sudan çıkartılan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Aybastı Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Sürücü Şaban Erdem, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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