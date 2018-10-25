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Ordu'da kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 16:53 | Son Güncelleme

Mevsimin ilk karının yağdığı Çambaşı Yaylası'nda kartpostallık görüntüler oluştu

Ordu'nun yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Yörede sahil kesiminde günün ilk saatlerinde yağmur ve fırtına etkili olurken, yükseklerde ise kar yağışı görüldü.

Kar yağışıyla 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ve bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası beyaza büründü. Yörede hava sıcaklığı 10 ile 12 derece düştü.

Öte yandan, kar yağışının etkili olduğu bölgede Karayolları ve belediye ekipleri, kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının düşmesinin ardından bölgede kar yağışının başladığını söyledi.

Öğle saatlerinden sonra etkisini gösteren karın yaşamı zaman zaman olumsuz etkilediğini belirten Kaya, vatandaşlardan araçlarında çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmalarını istedi.

Kaya, bir süre önce resmi açılışı yapılan Çambaşı Kayak Tesisi'nin de karla beyaza büründüğünü ifade ederek, "Bu sezon tesiste vatandaşlarımıza hizmet verilmesi için çalışmalar sürüyor. Tespit edilen eksikler giderilmeye çalışılıyor." dedi.

Yayladaki besicilere de uyarılarda bulunan Kaya, kar yağışına karşı çobanların önlem almasını istedi.

Kaya, kar yağışının etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı ekiplerin hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan Altınordu ilçesinde sağanak sebebiyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su biriken bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kabadüz İlçesi kar yağışı ordu

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