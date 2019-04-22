Ordu'da kar yağışı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde kar yağışı sonucu ilçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuk hava, Ordu'nun yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı olarak etkisini sürdürüyor.

Yılın 8 ayı kar yağışının görüldüğü Akkuş ilçe merkezi, nisanda yağan kar sonucu beyaza büründü.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, AA muhabirine, ilçe merkezinde kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulduğunu, yüksek kesimlerde de 60 santimetreye ulaştığını söyledi.

Belediye ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Demirci, "Gelen ihbarlar değerlendirilerek kapanması muhtemel yollarda ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. İlçemizde kar yağışı nedeniyle şu an kapalı yolumuz yok, çalışmaları yakından takip ediyoruz." dedi.

Demirci, ilçede kar yağışının belli aralıklarla sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan, ilçe merkezinde esnaf iş yerleri önünde biriken karı temizliyor.

Esnaf Yüksel Güngör, kar yağışının ilçede beklenen bir durum olduğunu ifade ederek, "Doğu'yu aratmayan bir hava yaşıyoruz. İlçemiz yine karla buluştu nisan ayında. Kasabamızın olağan iklimi de zaten bu. Şikayetimiz yok. Lapa lapa kar yağıyor. Biz kar yağmadığında şaşırırız." diye konuştu.

