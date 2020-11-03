HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ordu’da kayalıklardan atlayan şahsın cansız bedeni 24 saat sonra bulundu

Ordu’da kayalıklardan atlayan şahsın cansız bedeni 24 saat sonra bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 11:32 | Son Güncelleme

Ordu’da kayalıklardan atlayan şahsın cansız bedeni 24 saat sonra bulundu.Fatsa ilçesinde dün sabah saatlerinde sahil kenarında montu ve cep telefonu bulunan Berat Özsoy(45) için arama çalışması başlatıldı.

Ordu’da kayalıklardan atlayan şahsın cansız bedeni 24 saat sonra bulundu.
Fatsa ilçesinde dün sabah saatlerinde sahil kenarında montu ve cep telefonu bulunan Berat Özsoy(45) için arama çalışması başlatıldı. Dün sabah saat saatlerinden bu zamana kadar denizde aranan ve intihar ettiği öğrenilen Fatsa esnaflarından Berat Özsoy’un cansız bedeni sahil kesimindeki kayalıklarda Ordu İl Emniyet Müdürlüğü dalgıçları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bulundu. Berat Özsoy’un cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Berat Özsoy’un ilçede GSM bayisi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor
Bir apartmana daha çürük raporu verilmişBir apartmana daha çürük raporu verilmiş
İlk ara tatili ne zaman?İlk ara tatili ne zaman?
1/
En Çok Okunan Haberler
Viyana'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Viyana'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Viyana'daki saldırıya tanık olan Türk aşçı, olayı anlattı
Viyana'daki saldırıya tanık olan Türk aşçı, olayı anlattı
Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!
Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!
Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti
Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti
91. saatte mucize! 4 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
91. saatte mucize! 4 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
Böyle ayakta tutulmuştu... Tüm gece acı haberler geldi
Böyle ayakta tutulmuştu... Tüm gece acı haberler geldi
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Elif'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Elif'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İzmir'deki depremde can kaybı yükseliyor
İzmir'deki depremde can kaybı yükseliyor
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Diğer Haberler
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı! Bakan Koca paylaştı
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Son dakika! Depremden 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Ayda bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Karagül Apartmanı’na da çürük raporu verildiği ortaya çıktı
Bir apartmana daha çürük raporu verilmiş
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Kasım Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 3 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama
34 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
Adnan Oktar'ın villasından çıkan kaçak fosiller 417 milyon yıl öncesine ait çıktı
Adnan Oktar'ın evinden çıkmıştı! Öğrenince hayrete düşeceksiniz
Korku dolu anlar! Depreme ofiste yakalandılar
Korku dolu anlar! Depreme ofiste yakalandılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.